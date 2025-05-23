Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бойцы СВО жалуются на "Ельцин Центр". Причины раскрыл депутат Делягин

Бойцы СВО жалуются на "Ельцин Центр". Причины раскрыл депутат Делягин

Царьград Dmitry Chasovitin/Globallookpress В Госдуме рассказали о жалобах на "Ельцин Центр".

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Комментарии
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Авас Анекак
елин ченр повесить ка деченко
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1 час.
АС
Анатолий Страшко
Судя по тем лицам, которых приглашает кто-то в Центр Бориса -алкаша можно сказать , что это гадюшник. Руководство этого центра готовится к бегству в Израиль. Поэтому ускоряет события, ожидая когда их пнут. И они в качестве пострадавших будут там зарабатывать у Чубайса и писать с ним Новую Конституцию для угнетаемой России. Уважаемые читатели, вы сейчас видите как глубоко поражена Россия метастазами ельцинизма. Этого явления сродни Смутному времени в Российской империи с лже-царями типа Лжедмитрия. Господи , что натворил этот алкаш!  Столько лет расхлёбываем. Думаю, что всё-таки зачистим нашу Родину.
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1 час.
АП
Александр Поляничко
При современной власти они будут жить и жировать.
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10 мин.
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