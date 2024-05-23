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Несекретные материалы

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Российский посол в США рассказал о цели Киева по вовлечению НАТО в прямой конфликт с РФ

Российский посол в США рассказал о цели Киева по вовлечению НАТО в прямой конфликт с РФ

Призывы ряда вашингтонских политиков наращивать помощь режиму Зеленского и разрешить ему использовать американское оружие против военных и энергетических объектов в глубине России крайне опасны и безрассудны.

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