Призывы ряда вашингтонских политиков наращивать помощь режиму Зеленского и разрешить ему использовать американское оружие против военных и энергетических объектов в глубине России крайне опасны и безрассудны.
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