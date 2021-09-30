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Минобороны запустило раздел, посвященный 80-летию начала битвы за Москву

Минобороны запустило раздел, посвященный 80-летию начала битвы за Москву

Минобороны к 80-летию начала битвы за Москву запустило новый мультимедийный раздел, посвященный защитникам Малоярославецкого оборонительного рубежа, курсантам подольских пехотного и артиллерийского училищ, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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