В МИД России сообщили о передаче Украиной оружия террористам

Вооружение, которое поставляют Киеву западные государства, попадает в руки террористов в Африке. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко в ходе брифинга для африканских делегаций на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.