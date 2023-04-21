Пограничная полиция опровергает заявления Нестеровского

Пограничная полиция Республики Молдова опровергает заявления независимого депутата Александра Нестеровского о том, что государственные органы не разрешили въезд в страну мужчине с двойным гражданством Республики Молдова и Российской Федерации.
Пограничная полиция Республики Молдова опровергает заявления независимого депутата Александра Нестеровского о том, что государственные органы не разрешили въезд в страну мужчине с двойным гражданством Республики Молдова и Российской Федерации.
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