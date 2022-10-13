У российских оленеводов появился шанс официально "откосить" от СВО

В Ненецком автономном округе России местные власти отказали оленеводам в участии в СВО. Решение об этом было принято во время заседания местного оперативного штаба, который занимается оказанием помощи призванным на военную службу и членам их семей.
В Ненецком автономном округе России местные власти отказали оленеводам в участии в СВО. Решение об этом было принято во время заседания местного оперативного штаба, который занимается оказанием помощи призванным на военную службу и членам их семей.
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