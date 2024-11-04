Врач назвала овощи, которые помогут заменить картофель

При необходимости картофель в ежедневном рационе можно заменить целым рядом продуктов, таких, например, как батат, топинамбур, фасоль и сельдерей, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Кузнецова .