Врач назвала овощи, которые помогут заменить картофель

При необходимости картофель в ежедневном рационе можно заменить целым рядом продуктов, таких, например, как батат, топинамбур, фасоль и сельдерей, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Кузнецова .
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