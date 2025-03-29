В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме. С жёсткими предложениями выступил Сергей Миронов: "Нечего вам тут делать".
"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме
Комментарии
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МС
Марина Свобода
О... госдура проснулась. Я работала в школе с 1999 г и видела, как постепенно классы превращаются в нечто, нормальные дети тормозятся в развитии, потому что образование ориентировано на взращивание середняков. А минус и 1 получаются все-таки как минимум 0,5. Видела, как учителя били тревогу. И что? Кто их услышал? Зашевелились, когда уже просто прос...ли ситуацию и народ взбунтовался. Сидят там на наших шеях, зряплаты себе повышают. А народ сам по себе. Дай бог Миронову сил отстоять законопроект.
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7 час.
mik zig
А у нас имитируется только борьба с последствиями, зачем искать причины.
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6 час.
Юрий Белов
Нет тела - нет дела ! ВСЕ телА , припёршиеся сюда за последние лет 20 - выпереть на хер за пределы государства ! Весь *издёж о якобы пользе от них экономике - всего лишь *издёж ! Они все на рынках и в криминале *трудятся* !
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1 час.
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