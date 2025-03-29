"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

МС

Марина Свобода

О... госдура проснулась. Я работала в школе с 1999 г и видела, как постепенно классы превращаются в нечто, нормальные дети тормозятся в развитии, потому что образование ориентировано на взращивание середняков. А минус и 1 получаются все-таки как минимум 0,5. Видела, как учителя били тревогу. И что? Кто их услышал? Зашевелились, когда уже просто прос...ли ситуацию и народ взбунтовался. Сидят там на наших шеях, зряплаты себе повышают. А народ сам по себе. Дай бог Миронову сил отстоять законопроект.