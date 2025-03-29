Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Витушкин
    Что ни чиновник- то подлец, продавший русскую честь за цыганские  деньги от реализованной наркоты. Казнить без суда и...Чиновники усмирил...
  • Юрий Белов
    Нет тела - нет дела ! ВСЕ телА , припёршиеся сюда за последние лет  20 - выпереть на хер за пределы государства ! Вес..."Нечего вам тут д...
  • Галина Смирнова
    Клоун Вова из Куёва Защищает град Куёв. Вове-клоуну - Хреново!!! Меж продажных холуёв. Вову-клоуна продали Европейск...Коалиция немощных

"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме. С жёсткими предложениями выступил Сергей Миронов: "Нечего вам тут делать".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МС
Марина Свобода
О... госдура проснулась. Я работала в школе с 1999 г и видела, как постепенно классы превращаются в нечто, нормальные дети тормозятся в развитии, потому что  образование ориентировано на взращивание середняков. А минус  и 1 получаются все-таки  как минимум 0,5.  Видела, как учителя били тревогу. И что? Кто их услышал?  Зашевелились, когда уже просто  прос...ли ситуацию и народ взбунтовался.  Сидят там на наших шеях, зряплаты себе повышают. А народ сам по себе. Дай бог Миронову сил отстоять законопроект.
Ответить
7 час.
mik zig
А у нас имитируется только борьба с последствиями, зачем искать причины.
Ответить
6 час.
Юрий Белов
Нет тела - нет дела ! ВСЕ телА , припёршиеся сюда за последние лет  20 - выпереть на хер за пределы государства ! Весь *издёж о якобы пользе от них экономике - всего лишь *издёж ! Они все на рынках и в криминале *трудятся* !
Ответить
1 час.
наверх