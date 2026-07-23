19FortyFive (США): Америка должна навсегда уйти из Персидского залива

Конфликт с Ираном сейчас зашел в тупик, Трамп не может победить, пока не пойдет на эскалацию, а это почти наверняка означает ввод сухопутных войск, пишет профессор Пусанского национального университета Роберт Келли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии