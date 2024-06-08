Игорь Сечин: с точки зрения ресурсной базы нефтяная отрасль России самодостаточна

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на Энергетической панели в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что высокая налоговая нагрузка и запретительные процентные оказывают влияние на работу нефтяной отрасли России Он считает, что с точки зрения ресурсной базы и технологий нефтяная отрасль страны самодостаточна.
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