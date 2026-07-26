Супермодель Хайди Клум подловили в крошечном бикини

Супермодель и телеведущую Хайди Клум засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили 53-летнюю Хайди Клум во время отдыха на Сен-Бартелеми с 20-летним сыном Генри Самуэлем и собакой.