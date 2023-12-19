В пределах миллиона рублей автомобилей почти нет

Последние данные, опубликованные на портале «Лада.Онлайн», показывают, что на текущий момент у «АвтоВАЗа» в продаже остаются всего четыре модели автомобилей Lada, цена которых не превышает 1 миллион рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии