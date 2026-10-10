22-летний чемпион России Владислав Дикиджи одержал победу на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, установив рекорд среди российских фигуристов.
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