Трамп и Байден будут дебатировать без посторонних, впервые за 50 лет

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США впервые за полвека пройдут без зрителей. Глава Белого дома Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп будут в студии перед камерами одни, сообщил канал CNN.
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