«Прием» врача по скайпу и заочные рецепты: до чего довел Россию «прогресс» от ВОЗ и когда мы ее покинем

Накануне в Москве состоялась важная пресс-конференция «Международная дискриминация. Как отстоять интересы России в ВОЗ и МОК?» с участием просемейного члена экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи Элиной Жгутовой и доктора мед.