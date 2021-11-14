Тепло и без осадков: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная карта)

Тепло и без осадков: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная карта)

Ноябрь продолжает одаривать уссурийцев комфортной погодой. Грядущая неделя будет отмечена плюсовыми дневными показателями и незначительным минусом по ночам, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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