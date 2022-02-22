ЕК: санкции против России окажут влияние на экономику Евросоюз и приведут к расходам

Обширный пакет санкций, который Европейский союз готовится ввести в отношении России в связи с обострением ситуации вокруг Украины, окажет некоторое влияние на экономику самого сообщества и приведет к тому, что ЕС понесет определенные расходы.
Обширный пакет санкций, который Европейский союз готовится ввести в отношении России в связи с обострением ситуации вокруг Украины, окажет некоторое влияние на экономику самого сообщества и приведет к тому, что ЕС понесет определенные расходы.
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