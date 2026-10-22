❗️ Половина трагедий на воде в Крыму происходит из‑за алкогольного опьянения «Мы каждый год фиксируем примерно 50% всех случаев гибели и происшествий — это состояние опьянения», — сообщил заместитель руководителя территориального органа, главный госинспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.