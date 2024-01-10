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Постпред РФ Небензя: атака ВСУ на Белгород была спланированным преступлением

Постпред РФ Небензя: атака ВСУ на Белгород была спланированным преступлением

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступив на заседании Совета Безопасности, охарактеризовал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород как тщательно спланированное военное преступление, нацеленное на вызов страха и ужаса среди российского населения.

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