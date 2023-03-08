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Роман Павлюченко: «Играть в сборной – это престиж! Миранчук и Головин обязаны приехать»

Роман Павлюченко считает, что Александр Головин и Алексей Миранчук обязаны приехать в сборную. Полузащитник «Монако» Головин и хавбек «Торино» Миранчук попали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

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