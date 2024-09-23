На Южном Урале пятый день ищут пропавшую пенсионерку

Леса и водоемы Челябинской области прочесывают в поисках пожилой женщины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатели Локомотивного отряда областной ПСС приняли участие в поиске женщины, пропавшей в Нагайбакском районе.