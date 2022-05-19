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Экологический комитет Госдумы высказался за выход России из Парижского соглашения

Экологический комитет Госдумы высказался за выход России из Парижского соглашения

Российской Федерации стоит перестать принимать участие в Парижском соглашении по климату, а также в Киотском протоколе, приводит газета «Известия» мнение представителя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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