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Саперы в ЛНР привели в порядок мемориал героям Великой Отечественной войны

Саперы в ЛНР привели в порядок мемориал героям Великой Отечественной войны

Саперы представительства Международного противоминного центра в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ходе всероссийской акции «Верни герою имя» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в одном из сел, о чем 18 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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