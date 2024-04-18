Саперы в ЛНР привели в порядок мемориал героям Великой Отечественной войны

Саперы представительства Международного противоминного центра в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ходе всероссийской акции «Верни герою имя» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в одном из сел, о чем 18 апреля сообщили в Минобороны РФ.
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