Сирия – российский чемодан без ручки

Год заканчивается просто шикарно. Сперва шоу по выборам «того» президента вместо «не того» в Румынии, затем майдан грузинского образца, да такой, что, смотря кадры оттуда, поневоле ожидал привычное «Ганьба!», и вот – Сирия.