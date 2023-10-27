Итоги опроса: дома у 22% респондентов из ЮВАО топят недостаточно

Редакция «Юго-Восточного курьера» традиционно подводит итоги еженедельного опроса для читателей. В прошлый раз мы спросили жителей ЮВАО: «Как в вашей квартире работает отопление?» Опрос проводился в телеграм-канале нашей газеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии