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  • Дмитрий Гурин
    Ну думаю лучше разобраться по простому: Контролерам вызвать полицию а пассажирам "зафиксировать" пассажира до ее прие...Три минуты длилас...
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Жительницу ЛНР задержали за корректировку ракетных ударов ВСУ по региону

Жительницу ЛНР задержали за корректировку ракетных ударов ВСУ по региону

На женщину возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.Жительницу ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины и в подрывной деятельности.

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