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Бородюк о словах Канчельскиса про академию «Локо»: «В основе играют 10 воспитанников. Стоило сосредоточиться на своей команде, а не комментировать, не понимая сути вопроса»

Старший тренер академии «Локомотива»  Александр Бородюк не согласился с мнением Андрея Канчельскиса о работе академии.

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