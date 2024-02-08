Стали известны точные дата и время выхода интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Американский журналист опубликует снятое интервью 9 февраля в 02.00 по мск.Такер Карлсон сделал новый анонс своего интервью с президентом России Владимиром Путиным, назвав точные дату и время выхода пока самого ожидаемого разговора на камеру этого года.