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Педиатр Белкина рассказала, каких врачей нужно пройти ребёнку перед школой

Педиатр Белкина рассказала, каких врачей нужно пройти ребёнку перед школой

Врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Екатерина Белкина рассказала, каким врачам показать ребёнка в рамках диспансеризации перед школой, чтобы получить медицинское заключение, подтверждающее готовность к обучению.

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