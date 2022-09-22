Разработанный в России беспилотный конвертоплан Д-20К завершил испытания

Д-20К, рендер Представители российской компании «Аэромакс» объявили о том, что на днях был завершен весь комплекс летных и других необходимых испытаний нового конвертоплана-беспилотника с гражданским назначением Д-20К, который сочетает в себе функции и возможности как самолета, так и вертолета.