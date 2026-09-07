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Царьград

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Роспотребнадзор подтвердил качество воды в Тюмени с 31 августа

Роспотребнадзор подтвердил качество воды в Тюмени с 31 августа

Роспотребнадзор заявил, что водопроводная вода в Тюмени соответствует стандартам с 31 августа. После июльского ухудшения качества воды, власти развернули мобильные пункты набора воды, которые закроются с 6 сентября.

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