Три цвета: прокуратура оценит «серую» долю детского отдыха

Генеральная прокуратура оценит подготовку к летнему оздоровительному отдыху, отдельное внимание уделив организациям, которые проводят различные обучающие курсы, семинары и спортивные мероприятия для детей, размещая их в обычных гостиницах, частных домах и на базах отдыха.
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