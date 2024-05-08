Три цвета: прокуратура оценит «серую» долю детского отдыха

Генеральная прокуратура оценит подготовку к летнему оздоровительному отдыху, отдельное внимание уделив организациям, которые проводят различные обучающие курсы, семинары и спортивные мероприятия для детей, размещая их в обычных гостиницах, частных домах и на базах отдыха.