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Русская весна

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Больше так не буду: шпионивший француз пообещал прекратить, если его отпустят из-под стражи

Больше так не буду: шпионивший француз пообещал прекратить, если его отпустят из-под стражи

Гражданин Франции Лоран Винатье* пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

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