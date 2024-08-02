Больше так не буду: шпионивший француз пообещал прекратить, если его отпустят из-под стражи

Гражданин Франции Лоран Винатье* пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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