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Определились все 32 участника группового этапа Лиги Европы. Жеребьевка – 1 сентября

Определились все 32 участника группового этапа Лиги Европы. Жеребьевка – 1 сентября

На этой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Распределение клубов по группам начнется 1 сентября в 14:00 по московскому времени.

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