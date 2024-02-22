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На выставке «Россия» провели экскурсию семьям участников СВО

На выставке «Россия» провели экскурсию семьям участников СВО

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ семьям участников специальной военной операции 21 февраля провели экскурсию по экспозиции РЖД и стендам регионов, в ходе которой им рассказали о железной дороге, а также строительстве Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

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