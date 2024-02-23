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Почему человек продолжает ходить в туалет по ночам: ученые назвали неожиданную причину

Почему человек продолжает ходить в туалет по ночам: ученые назвали неожиданную причину

Почему человек продолжает ходить в туалет по ночам: ученые назвали неожиданную причину Евгения КомароваПара банок пива за поздним ужином или летний вечерний перекус арбузом – очевидные причины, почему человеку придется вставать ночью в туалет.

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Комментарии
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Grandad
Странно, но встаю по ночам через 2 часа. А после бутылки пива не более одного раза, и то не всегда. Вот такой странный эффект.
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10 час.
Zoia Goldshtab
Всё индивидуально.....
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Попробуйте пару бутылок пива на ночь, чтобы совсем исключить ночные походы в сортир.
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3 час.

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