Почему человек продолжает ходить в туалет по ночам: ученые назвали неожиданную причину Евгения КомароваПара банок пива за поздним ужином или летний вечерний перекус арбузом – очевидные причины, почему человеку придется вставать ночью в туалет.
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