Премьер Финляндии заявил о готовности страны закрыть все КПП на границе с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 26 ноября в интервью радио Suomi заявил, что государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран.