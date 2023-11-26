Премьер Финляндии заявил о готовности страны закрыть все КПП на границе с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 26 ноября в интервью радио Suomi заявил, что государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран.
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