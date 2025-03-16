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Убытки ресторана Максима Фадеева за год увеличились в десятки раз

Убытки ресторана Максима Фадеева за год увеличились в десятки раз

Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса» в прошлом году. Продюсер Максим Фадеев столкнулся с серьезными финансовыми трудностями по итогам 2024 года, понеся убытки более 65 миллионов рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса».

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