Убытки ресторана Максима Фадеева за год увеличились в десятки раз

Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса» в прошлом году. Продюсер Максим Фадеев столкнулся с серьезными финансовыми трудностями по итогам 2024 года, понеся убытки более 65 миллионов рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса».