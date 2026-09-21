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Рязанские новости

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По предварительным итогам Красов победил в Рязанском округе на выборах в Госдуму

По предварительным итогам Красов победил в Рязанском округе на выборах в Госдуму

Андрей Красов от «Единой России» набрал 56,75% голосов, его ближайший соперник от КПРФ получил 13,15%.

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