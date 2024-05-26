Ходорковский сдал Протектора.

https://t.me/chaplain15/4275А кто б сомневался?Хочу напомнить, как Тэтчер объясняла, почему Лондон, а теперь и ЕС, ненавидят Россию - потому что у России есть все ресурсы и потому что русские отказывались быть колонизированными Западом с 1700-х годов.