Ходорковский сдал Протектора.

https://t.me/chaplain15/4275А кто б сомневался?Хочу напомнить, как Тэтчер объясняла, почему Лондон, а теперь и ЕС, ненавидят Россию - потому что у России есть все ресурсы и потому что русские отказывались быть колонизированными Западом с 1700-х годов.
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