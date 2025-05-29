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FiNE NEWS

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Новейший экономичный кроссовер Changan размером с Geely Atlas и запасом хода 1200 км — всего 12 тыс. долларов. Представлен Changan Uni-Z 2025

Новейший экономичный кроссовер Changan размером с Geely Atlas и запасом хода 1200 км — всего 12 тыс. долларов. Представлен Changan Uni-Z 2025

Changan вывела на домашний рынок кроссовер Changan Uni-Z 2025, и сразу в двух вариантах: топливной с 1,5-литровым турбомотором и гибридной с 1,5-литровым атмосферным двигателем и одним электромотором.

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