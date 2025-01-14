ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Вход только для мусульман» – в РФ появились халяльные фитнес-центры

«Вход только для мусульман» – в РФ появились халяльные фитнес-центры

В России появились надписи «только для мусульман». Такие вот интересные времена настали… Сейчас они висят на халяльных фитнес-клубах.

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Комментарии
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Рамиль Странник
это уже ни в какие ворота не влазивает не уважать самих себя
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2 час.
Nikolay Sviridenko
А нужна ли россиянам капиталистическая, антироссийская Дума? На какого врага она работает?
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1 час.
Алекс Сэм
Это звездец и если сверху всю эту хрень не остановят, то будет очень большая кровь внутри моей родной страны
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1 час.

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