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Царьград

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Скрытая болезнь Андрея Миронова: фурункулёз и борьба с болью на сцене

Скрытая болезнь Андрея Миронова: фурункулёз и борьба с болью на сцене

Владимир Долинский рассказал о болезни Андрея Миронова. Актёр страдал тяжёлым фурункулёзом после простуды в Пярну, но продолжал выходить на сцену.

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