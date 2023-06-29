Четыре моряка с иностранного сухогруза полетели из Приморья домой

Пострадавшие при пожаре на судне Beks Force моряки вылетели из Владивостока и направились домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.
Пострадавшие при пожаре на судне Beks Force моряки вылетели из Владивостока и направились домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.
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