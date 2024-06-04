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ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», начальная сумма торгов с участием дорожного картеля составила 637 млн рублей.

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