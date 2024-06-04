ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», начальная сумма торгов с участием дорожного картеля составила 637 млн рублей.
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