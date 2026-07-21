СФР объяснил правила выплаты пособий по беременности в 2026 году

В 2026 году порядок выплаты пособий по беременности и родам для работающих женщин не изменился. Как сообщили в Социальном фонде России, выплаты по-прежнему назначаются автоматически с 2022 года — женщине не нужно подавать заявление, достаточно оформить отпуск по беременности и родам у работодателя.