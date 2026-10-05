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Журнал «Профиль»

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Тренер сборной Португалии Жезуш отказался извиняться перед Роналду

Тренер сборной Португалии Жезуш отказался извиняться перед Роналду

Главный тренер португальской футбольной сборной Жорже Жезуш также заявил, что готов принять Криштиану Роналду обратно в команду.

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