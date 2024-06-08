Vik Может быть теперь более тщательно присматриваются к находящимся здесь выходцам из шпротляндии и по этой причине не торопятся с выдачей паспорта РФ? Поехали посмотрим на Кирюшу! А у меня для вас вот что есть.
А такие Кирюши нам точно нужны?
Комментарии
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ВераВерная
В разлуке любовь только крепчает)))
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6 час.
Армен Хачатурян
Все понял. А что понял - ничего не понял!
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5 час.
Evgenija Palette
А никакой истерики... Если там, где дают паспорта, усекли, что он - гей и жид... Да еще рядился в фашистскую форму, то ЧЕГО ЖЕ ОН ХОЧЕТ?
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4 час.
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