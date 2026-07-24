Пугающая погода: рязанцев ждет "воробьиная ночь"

Нас ждут ночные грозы с проливными дождями уже предстоящей ночью. В народе такие ночи часто называли "воробьиными": то ли за то, что раскаты грома и блеск молний пугают птиц и они даже ночью не могут найти покой, то ли за то, что ночь от вспышек зарниц выглядит пестрой, рябой - как оперение воробья.