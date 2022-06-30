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Глава объединения СОЦПРОФ Вострецов жестко прошелся по Джонсону за выпады против Путина

Глава объединения СОЦПРОФ Вострецов жестко прошелся по Джонсону за выпады против Путина

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Депутат Госдумы VII созыва, глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов раскритиковал премьера Великобритании Бориса Джонсона после его нападок на президента РФ Владимира Путина.

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